Stromae revient sur un souvenir de 2013: "Les danseuses sont venues faire du twerk contre moi, je n'étais pas habitué"

Vendredi, Stromae a accordé une interview à l'AFP. Le chanteur belge repart en tournée, avec les festivals en Europe dès cet été, ces lieux de "lâcher-prise" où rien "n'est jamais comme on avait prévu".

Quand Stromae ouvre l'album-souvenirs, il repense à son premier festival aux Trans Musicales de Rennes. "J'avais la chance d'avoir Arno (chanteur belge récemment décédé, son parrain et ami dans le métier) qui avait accepté de venir reprendre avec moi une de ses chansons". "C'était 'couillu' de sa part, il n'était pas obligé de venir faire les premiers concerts d'un mec qui n'avait qu'un tube, 'Alors on danse', et qui n'allait peut-être pas durer".



Sauf qu'il a duré, au point de faire le Madison Square Garden à New-York en 2015, où il reviendra pour deux dates cet hiver, luxe que peu d'artistes francophones, comme Charles Aznavour ou Céline Dion, ont pu s'offrir. "Je n'avais pas pour ambition de chanter en français dans un pays qui ne le comprenait pas, mais le succès de 'Alors on danse' a montré qu'il n'y avait pas de barrière. Alors, pourquoi pas les USA ?", commente celui qui passera aussi par Los Angeles ou San Francisco, entre autres.



Stromae a également tapé dans l'oeil et les oreilles des DJs internationaux les plus courus, à l'instar de Diplo, cerveau de l'entité Major Lazer.



Le Belge avait d'ailleurs fait une apparition sur scène aux côtés de ce dernier à Rock en Seine en 2013, festival en région parisienne. "On était un peu connectés, on a fait cette prestation, c'était super cool, mais ses danseuses sont venues faire du twerk (ondulations du postérieur) contre moi. Ce sont des pros, super à l'aise, je n'étais pas habitué, j'étais genre: "Ouais, mais bon, pas trop quand même" (rires). Stromae sera cette fois tête d'affiche à Rock en Seine fin août.