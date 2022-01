Succès énorme pour Stromae sur les réseaux sociaux: le chanteur a surpris tout le monde avec sa performance en pleine interview (vidéo)

La prestation inattendue du chanteur dans le journal d’Anne-Claire Coudray suscite de très nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, en grande majorité positives.

Coup de com réussi pour Stromae. Non content d’être l’invité d’un journal regardé par des millions de téléspectateurs, le chanteur en a profité pour s’offrir un gros buzz sur les réseaux sociaux. Car au-delà de l’interview convenue sur sa carrière, sa musique, son nouvel album… Stromae a créé l’événement en se mettant à chanter sans introduction, fixant l’objectif de la caméra.



"Vous avez pendant 7 ans lutté contre un certain mal-être. Vous en parlez d’ailleurs sans détour. Dans vos chansons vous parlez beaucoup de solitude, est-ce que la musique vous a aidé à vous en libérer ?", l’a interrogé Anne-Claire Coudray. Et l’artiste de répondre en entonnant son morceau l’Enfer : "Du coup, j’ai parfois eu des pensées suicidaires/J’en suis peu fier/On croit parfois que c’est la seule manière de les faire taire/Ces pensées qui me font vivre un enfer".

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes crient au génie. "L’élégance de l’excellence, le génie des très grands !", s‘enthousiasme l’un. "Stromae est tellement frais dans le journal de TF1 que j'ai cru qu'il allait nous annoncer sa candidature présidentielle", savoure un autre. "C'était superbe !", écrit encore un téléspectateur conquis.



D’aucuns questionnent l’aspect marketing de la séquence, le mélange des genres, à la fin d’un journal télévisé en principe dédié à l’information plus qu’au divertissement. "Une réflexion sur @Stroma… oui son coup de Com est génial … mais une question dans un JT qui est prévu et permet une chanson c’est effectivement plus de la Com (ou une logique d’animation) que du journalisme … même si c’est pas grave ici, c’est utile de le rappeler", souligne notre journaliste politique Fabrice Grosfilley.

Anne-Claire Coudray ne cache en tout pas sa satisfaction d’avoir été la complice de Stromae dans cette séquence qui suscite tant de réactions. "Moment qui restera inoubliable pour moi. Et au vu de l'avalanche de messages, je ne suis pas la seule... Merci Stromae", écrit-elle.