Surprise: une chanson inédite de Johnny Hallyday dévoilée!

Le morceau, baptisé La Nuit avec moi, paraîtra le 29 mai dans un nouveau coffret consacré au rockeur.

Universal Music prépare depuis plusieurs mois un nouveau coffret de Johnny consacré à l’année 1969. Au programme : des live jamais édités et plusieurs raretés, dont la chanson inédite "La Nuit avec moi". Le morceau a été enregistré en décembre 1968 à Londres, au Olympic Sound Studio. Johnny préparait alors son douzième album, Rivière... ouvre ton lit paru en mai 1969.

"Il y a une part de mystère qui fait qu'on ne découvre cette chanson qu'aujourd'hui" explique Xavier Perrot, le responsable artistique du catalogue Hallyday chez Universal qui a retrouvé le morceau sur les bandes de ce douzième album. À l'époque on avait des vinyles qui ne faisaient que 20 minutes par face. Donc, à un moment donné, il y a un choix à faire..."

Pour le coffret, le titre a été "laissé le plus brut possible", explique Xavier Perrot. Et de préciser : “On l'a mixé bien évidemment en respectant les couleurs de l'album : basse, batterie, guitare. Quelque chose de très rock. Il est entouré de merveilleux musiciens”.