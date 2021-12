Sylvie Tellier victime d’un grave accident de ski: "C'est terrible... ça fait mal!"

Les vacances de la directrice générale du comité Miss France ont mal tourné.

Cet accident qui vous gâche les vacances, le cauchemar de tous les fans de ski. Une réalité pour Sylvie Tellier. La directrice du comité Miss France a lourdement chuté sur les pistes de neige ce mardi 28 décembre, à Avoriaz, en Haute-Savoie.



Sylvie Tellier a été hospitalisée et a raconté ses malheurs sur son compte Instagram. Diagnostic ? Rupture du ligament interne et du croisé antérieur. Elle attend une IRM pour évaluer l’état de ses ménisques et la nécessité d’une opération. "C'est la méga poisse, confie-t-elle. Pour ceux qui me connaissent ça va être l'angoisse absolue. Parce que je ne sais pas tenir en place et là, une journée immobilisée sur mon canapé à pas bouger je n'en peux déjà plus. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Heureusement j'ai mes petits loulous qui me tiennent compagnie."

12 semaines de convalescence devraient lui être nécessaires, ce qui l’empêchera de concrétiser de nombreux projets, notamment des vacances aux Antilles avec son époux Laurent. "C'est terrible. Ca fait mal. C'est long. Tu peux rien faire, déplore-t-elle. Ce qui m'angoisse vraiment le plus c'est de ne pas retrouver ma capacité sportive. Parce que le sport pour moi c'est nécessaire en fait, c'est ma bulle d'oxygène. Et là quand on me parle de l'état de mon genou je suis hyper angoissée. J'ai envie de courir, j'ai envie de faire du vélo, du paddle, du yoga..."