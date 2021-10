Tatiana Laurence, enceinte de 5 mois, accuse son mari Xavier Delarue de l'avoir trompée avec une collègue et puis...

Mais que se passe-t-il chez Tatiana Laurence et Xavier Delarue? Ce dimanche, la star de téléréalité Tatiana qui est enceinte de 5 mois a publié sur les réseaux sociaux que son mari Xavier avec lequel elle est en couple depuis 20 ans, la trompait avec sa collègue de la série "Les mystères de l'Amour", Marjorie Bourgeois. Une publication qu'elle a effacée quelques minutes plus tard mais que ses abonnés ont eu le temps de regarder.

Quelques heures plus tard, la starlette revenait sur ses dires et clarifiait la situation, son mari étant victime de trolls sur les réseaux sociaux. "Arrêtez je vous prie d'insulter le papa de l'enfant que je porte. Il est victime de mensonge et d'invention qu'on lui prête depuis l'année dernière. Finalement c'est bien une fausse relation prononcée par jalousie ou bien vengeance. Je ne sais pas ce qui motive les gens (...) Je vous promets, il est innocent. Il me l'a dit, prouvé. (Rien d'autre qu'une amitié avec sa collègue), pas saine peut-être des deux côtés, mais j'ai la preuve que ce n'était qu'une amitié", a écrit la future mère, rassurant ses abonnées sur l'état de son couple.