Tatiana Silva révèle avoir avorté: "Personne ne doit juger ma vie"

Elue Miss Belgique en 2005 à l'âge de 20 ans, Tatiana Silva est désormais devenue à 36 ans l'une des présentatrices préférées des Français en s'imposant comme la Miss météo de TF1. La jeune Belge vient de publier un livre consacrée à sa vie aux Editions Albin, intitulé: "Tout commence par soi", dans lequel elle évoque notamment le décès de sa maman, qui a succombé à un cancer du sein.

Le magazine Gala évoque également un chapitre très éprouvant pour l'animatrice de télévision qui révèle avoir subi une IVG il y a quelques années. Elle a d'ailleurs hésiter à aborder cette épreuve de sa vie dans son livre. "Ce n’est pas une décision anodine. En parler non plus. J’ai eu tout d’abord quelques craintes mais personne ne doit juger ma vie. Et nous avons beaucoup de chance, en France d’avoir ce choix".

Tatiana justifie cette décision: "En fait, quand je suis tombée enceinte, l’idée d’avoir à m’occuper de quelqu’un d’autre que moi était inconcevable. Je n’étais pas du tout mature."

La jeune femme confie également se sentir prête à 36 ans de devenir maman.