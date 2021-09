Taylor Swift débarque par surprise au concert d’un fan, le jeune homme sous le coup de l’émotion: "Mon cœur battait si vite"

Taylor Swift a offert la surprise de sa vie à Tiernán Heffron, chanteur âgé de 22 ans, lorsqu’elle s’est arrêtée dans un bar pour assister à son concert. L’artiste aux 170 millions d’albums vendus était en Irlande du Nord avec son petit ami, l’acteur Joe Alwyn, qui achevait le tournage d’une production de la BBC (une adaptation du roman de Sally Rooney "Conversations With Friends").

Grand fan de Taylor Swift, Tiernán Heffron a eu dû mal à contenir son émotion : "Je me préparais et quelqu'un est venu me dire que Taylor Swift venait juste d'entrer. Mes jambes flageolaient. J'étais excité parce que n'importe quel autre auteur-compositeur-interprète rêverait de ce moment - alors j'ai juste pensé ‘Let’s go !’ Mon cœur battait si vite. J’ai foncé et je l’ai vu danser. Elle s’est beaucoup amusée."



"Ce n’est pas tous les jours que Taylor Swift se pointe à votre concert et reste pendant trois heures", s'est-il réjoui écrit en légende d’un selfie avec la star, posté sur Twitter. "Elle était absolument adorable ! Elle m’a demandé si elle pouvait suivre ce que je faisais et m’a donné un pourboire ! Les rêves deviennent bel et bien réalité, je suis prêt et excité de voir ce qui se profile !"