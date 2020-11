The Big Bang Theory: des scènes de sexe ajoutées entre Kaley Cuoco et Johnny Galecki "juste pour nous emm**der"

The Big Bang Theory n’est pas une série avec énormément de scènes réellement sexuelles, même si elles sont souvent suggérées. Pourtant quelques scènes ont tout de même été tournées avec Kaley Cuoco et Johnny Galecki (Penny et Léonard). La principale intéressée estime qu’elles ont été rajoutées après la rupture des deux acteurs "juste pour nous emm**der".

Kaley Cuoco et Johnny Galecki n’étaient pas seulement en couple à l’écran dans The Big Bang Theory, mais aussi dans la vraie vie. Sauf que leur histoire connaît une fin différente de celle de Leonard et Penny puisqu’ils se sont séparés après deux ans de relation.

Bien que les deux acteurs soient restés amis, Kaley Cuoco estime que les showrunners se sont amusés de la situation en multipliant les scènes de sexe d’un couple qui venait de se séparer.

"Quand on s’est séparés, la situation a été évidemment sensible pour quelque temps. Mais je me rappelle de ces semaines où Chuck (Lorre, le scénariste de la série, ndlr) avait écrit des épisodes où tout d’un coup, nos personnages se retrouvaient à dormir ensemble toutes les deux secondes, a confié l’actrice au micro du podcast Armchair Expert de Dax Shepard. On en a parlé avec Johnny et je pense que ça a été fait exprès, juste pur nous emm**der."

