The Vivi: avant The Voice, il avait travaillé pour le site porno Jacquie et Michel

The Vivi vient d’être écarté de l’émission The Voice en France après la découverte d’anciens tweets racistes et homophobes. Mais la polémique ne s’arrête pas là. Le jeune garçon de 19 ans a collaboré avec le site pornographique Jacquie et Michel.

The Vivi vient d’être exclu de l’émission The Voice France. Après sa prestation lors des auditions à l’aveugle, d’anciens tweets racistes et homophobes ont ressurgi.

Un autre aspect de son passé refait également surface. En 2020, il a tourné un clip avec le site pornographique Jacquie et Michel. On y voit le jeune homme avec l’actrice de films X Tiffany Leiddi. La chanson est intitulée "Merci qui?".

Dans le quotidien français Le Parisien, il expliquait cette collaboration: "Ils m’avaient contacté un soir où j’étais en direct sur Twitch et j’avais dit ’pourquoi pas’ en rigolant et puis… on l’a fait!" Le clip totalise actuellement plus d’un million de vues.