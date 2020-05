Thibault Garcia (Les Marseillais) chanteur: Keen’V est déjà fan de son premier single

Thibault Garcia surprend tout le monde en se lançant dans la musique. L’influenceur a sorti son tout premier single en collaboration avec DJ Asad. De nombreuses personnalités adhèrent.

Après la télé-réalité, le business et la publicité, Thibault Garcia se lance dans une nouvelle carrière: la musique. Son premier single s’intitule "Candela", avec un son de DJ Asad. Evidemment, sa femme, Jessica Thivenin en a fait la promotion sur son compte Instagram en faisant danser leur fils, Maylone.

Elle raconte comment est né ce projet étonnant: "À la base, on était à l'île Maurice et les deux d'un coup se sont chauffés. Thibault a dit qu'il voulait chanter. Moi, au début, je me moquais de lui. Il avait une feuille blanche et Asad l'a chauffé, il lui a fait le son. C'est allé trop vite. D'un coup, je l'ai vu en studio. C'est une tuerie."

Tous les anciens des Marseillais sont fans, mais aussi Baptiste Giabiconi et Keen’V qui connait déjà les paroles. Certains parlent même "du prochain tube de l’été".