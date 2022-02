Thierry Ardisson et la drogue: "On s'est jeté dedans la tête la première"

Le goût de Thierry Ardisson pour les substances illicites n'a jamais été un grand secret. Ce mardi 1er février, l'animateur était l'invité d'Accès Direct, une émission diffusée sur France Bleu, où il s'est livré (entre autres) sur son rapport à la drogue. Cocaïne, héroïne, cannabis... Il est revenu sur sa découverte des substances et ses consommations: "On a été la première génération à avoir la drogue en vente libre. Avant nous, la drogue, l’héroïne, c’était réservé aux jazzmen afro-américains. Personne n’en prenait", se souvient-il. "Aujourd'hui, les gens on leur dit : 'Fais gaffe, l'héro, c'est très dur d'en sortir, la cocaïne ça va te bouffer la partie blanche du cerveau.' On sait ce que ça fait. Nous, on s'est jeté dedans la tête la première."

Son point faible, confie-t-il: l'héroïne. "L'héro, au début, on en prend pour être bien, puis au bout d'un moment, on en prend pour ne pas être mal."

"J'en ai chié"

Tombé dedans, oui, Thierry Ardisson ne le cache pas. Mais il est aujourd'hui fier de s'en être éloigné par ses propres moyens après une prise de conscience sur l'argent dépensé et l'énergie dévorée. "Je m'en suis sorti, mais c'est ce que j'ai fait de plus dur dans ma vie honnêtement", se félicite l'ancien animateur de Tout le monde en parle. "Je n'ai pas voulu médicaliser le truc (...) Je ne voulais pas me considérer malade, ce qui était le cas malheureusement. Je suis parti aux États-Unis dans un endroit où j'étais sûr de ne pas en trouver. Mais j'en ai chié pendant trois mois."

Thierry Ardisson continue néanmoins de s'octroyer quelques petits plaisirs illégaux - cannabis et cachets d'exctasy - de temps en temps.