Tiffany, la fille de Donald Trump, s'est mariée: toutes les images de la somptueuse cérémonie (vidéos)

Donald Trump a semblé mettre de côté toute colère liée à sa défaite lors des élections de mi-mandats de ce week-end lors du mariage somptueux de sa fille Tiffany Trump avec l'héritier milliardaire Michael Boulos.

L'ancien président des États-Unis a porté un toast et a dansé avec elle sur "Here Comes the Sun" dans son luxueux complexe Mar-a-Lago à Palm Beach samedi soir.

Une vidéo montre Donald, 76 ans, et Tiffany, 29 ans, à la réception, dansant sur le classique des Beatles tandis que l'homme politique discute avec la jeune mariée.

Donald - qui a accompagné Tiffany à l'autel - a également prononcé un discours à l'intention de l'heureux couple, disant à Boulos : "Michael, tu ferais mieux de prendre soin d'elle. Il ne fait aucun doute que tu es une personne spéciale. Vous êtes juste deux personnes spectaculaires et c'était une belle journée."

Donald a également évoqué la météo, qui s'annonçait pluvieuse en raison de l'ouragan Nicole. Des sources avaient précédemment déclaré au media américain Page Six que Tiffany était "folle de rage", en raison des prédictions selon lesquelles l'ouragan pourrait frapper Palm Beach, ce qui avait forcé le club à évacuer plus tôt dans la semaine et fermé les aéroports de la région.

"Ils étaient inquiets de la pluie", a déclaré Trump pendant son toast. "Ils ont dit : 'Monsieur, nous allons construire une grande tente au-dessus de la piscine'. Je ne veux pas de tente parce que si vous construisez une tente, il y a deux choses : premièrement, ça coûte beaucoup d'argent. Qui veut dépenser cet argent ? Et deux, ce n'est tout simplement pas la même chose. Et j'ai dit, 'Tentons notre chance, hein Tiff?'"

Il a ajouté à propos du beau temps : "Je pense que c'est emblématique pour vous et votre vie et nous sommes très fiers de vous deux. Ayez une belle vie ensemble."

Cependant, l'ouragan n'est pas la seule chose qui est passée avant les noces. Donald était de "mauvaise humeur" après les résultats des élections de mi-mandat, et ses amis se demandaient "comment ils seraient au mariage de Tiffany." Pour rappel, le parti démocrate a remporté samedi, le siège qui lui manquait pour conserver le contrôle du Sénat, une victoire décisive pour la suite de la présidence de Joe Biden.

Mais au final, Trump était de très bonne humeur.

La mère de Tiffany, Marla Maples, a également prononcé un discours devant l'heureux couple, remerciant à un moment donné son ex-mari, avec qui elle a été mariée de 1993 à 1999.

"Je veux juste remercier ton merveilleux père, Donald, et la belle Melania et toute la famille d'avoir été si proche de Tiffany tout au long de ces années", a-t-elle déclaré. "Cela a été un peu difficile pour tout le monde, mais la chaleur que vous partagez tous ensemble est ce qui maintient cette famille unie. Si nous restons tous forts ensemble, nous aiderons à maintenir le monde ensemble. Gardons cet amour, gardons nos cœurs ensemble, et faisons un pas dans le monde en sachant que nous pouvons changer le monde un jour après l'autre avec juste notre amour. Nous pouvons le faire", a-t-elle poursuivi, ajoutant : "Donald, tu devras peut-être en faire un peu plus."

Plusieurs membres du clan Trump étaient présents pour la cérémonie de mariage de luxe, notamment Melania et son fils Barron, Ivanka et Jared Kushner, Eric et Lara, Don Jr. et Kimberly Guilfoyle, ainsi que la sœur de Donald, rarement vue, Elizabeth Trump Grau.

D'autres personnalités ont été apercues dont Jonathan "Foodgod" Cheban, l'artiste Alec Monopoly et le propriétaire du Papi Steak de Miami, David Einhorn, étaient tous présents, ainsi qu'un proche associé de Trump, le magnat des casinos Steve Wynn. "Il n'y avait vraiment aucune personne politique", a ajouté l'initié.

Tiffany portait une robe du créateur Elie Saab pour la cérémonie, qui comprenait d'énormes motifs floraux, et a porté une autre tenue pour la réception.

Les mariés ont ouvert le bal sur la chanson de King Harvest "Dancing in the Moonlight", en faisant une pirouette avant de réaliser un slow sur une version de "Can't Help Falling in Love" d'Elvis Presley.

Le gâteau de mariage blanc et givré s'élevait sur huit étages et était orné de fleurs blanches.

Michael Boulos a grandi à Lagos, au Nigeria, où sa famille possède un conglomérat d'entreprises de plusieurs milliards de dollars. Il a étudié la gestion de projet à Londres. Il a fait sa demande dans la roseraie de la Maison Blanche avec une bague de 13 carats d'une valeur de 1,2 million de dollars en janvier 2021.

Le couple s'est rencontré à Mykonos en 2018, alors que Tiffany était en vacances avec Lindsay Lohan.