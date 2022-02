Tir mortel d'Alec Baldwin sur un tournage: une reconstitution en 3D diffusée par les avocats de la victime (vidéo)

Le 21 octobre dernier, sur le tournage du film Rust, Alec Baldwin a porté un coup fatal à sa directrice de la photographie Halyna Hutchins. Alors qu'il répétait une scène du film, une arme à la main, l'acteur américain a tiré une vraie balle sur la femme de 42 ans, décédée quelques minutes après l'accident.

La famille de la victime a décidé de porter plainte contre Alec Baldwin et les avocats ont demandé une reconstitution en 3D de la scène afin d'éclaircir certains points, notamment la trajectoire de la balle. On y voit effectivement Alec Baldwin jouer une scène dans une église et tirer sur l'équipe de tournage. La vidéo est disponible en ligne.

La procédure à l'encontre de l'acteur devrait permettre de soulever certains questions, comme la présence d'une armée chargée sur le tournage, alors que cela est interdit aux Etats-Unis.