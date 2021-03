Toilettes en or,  frigo serti de cristaux, grille en diamants… Voici ce que Kanye West fait de sa fortune

Si la vie sentimentale de Kanye West n'est pas vraiment rose en ce moment puisqu'il divorce de Kim Kardashian, sa fortune se porte à merveille. En témoignent ces quelques détails révélés par The Sun.

La fortune de Kanye West est estimée à 6,6 millions de dollars (5,5 milliards d'euros). Il possède sa propre marque, Yeezy, ainsi qu'une collection pour une célèbre marque de prêt-à-porter. Il y a peu, il avait également investi 1,7 milliards de dollars dans la marque de lingerie de Kim Kardashian. Et c'est sans compter ce que lui rapporte la musique.

Mais que fait-il de tout cet argent ? Eh bien, Kanye West s'autorise de nombreuses excentricités, comme le rapporte 7 sur 7. D'abord, il possède 4 toilettes en or, mais aussi des poubelles siglées Louis Vuitton. Son frigo est serti de cristaux Swarovski et ses dents ont été remplacées par une grille en or avec des diamants.

Mais Kanye West a également investi dans l'immobilier. Sa villa à Hollywood, estimée à 60 millions d'euros, comporte 8 chambres, 10 salles de bain et bien sûr, une piscine.

Il possède également deux ranchs dans le Wyoming (pour 23 millions d'euros) et un restaurant (11 millions d'euros).

Dernier chiffre qui donne le tournis : ses frais de coiffeur atteignent chaque année 153.000 euros.