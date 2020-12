Tom Cruise en couple? Sa nouvelle petite amie serait sa co-star de Mission Impossible

Tom Cruise aurait retrouvé l’amour dans les bras de sa collègue, Hayley Atwell de 20 ans sa cadette. Selon des sources provenant du tournage de Mission Impossible, les deux acteurs sont inséparables.

Près de 8 ans après son divorce avec Katie Holmes, Tom Cruise aurait retrouvé l’amour. Selon The Sun, l’acteur de 58 ans s’est rapproché de sa co-star de Mission Impossible, Hayley Atwell.

La comédienne britannique de 38 ans est connue pour son rôle de Peggy Carter dans plusieurs films de l’univers Marvel. Elle est actuellement en tournage sur le film "Mission Impossible 7" aux côtés de Tom Cruise.

Selon des sources de la production du film, les deux acteurs passent beaucoup de temps ensemble. "Tom et Hayley se sont bien entendus dès le premier jour. Le confinement, et toutes les difficultés qui en découlaient, les ont encore rapprochés et ils sont devenus assez inséparables. Ils passent de longues heures ensemble, et elle est allée dans son quartier londonien. Ils s’entendent à merveille et semblent tous les deux très heureux," assure l'une d'entre elles au Sun.

Les deux acteurs n’ont pas encore confirmé la rumeur.

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce samedi 19 décembre ?