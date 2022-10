Tom Cruise risque bien de devenir le premier acteur à s'envoler pour l'espace

Tom Cruise s'apprête à rentrer dans l'histoire. L'acteur va probablement devenir le premier "civil" à mettre les pieds dans l'espace pour les besoins de son prochain film.



Donna Langley, la présidente des studios Universal, a révélé à la BBC que l'acteur va effectivement avoir l'opportunité de quitter notre planète pour les besoins de son nouveau long-métrage. "Nous avons un projet génial avec Tom pour lequel il sera envoyé dans l'espace en fusée" a-t-elle expliqué à la chaîne. "Et nous espérons qu'il deviendra le premier acteur à faire une sortie spatiale en dehors de la Station Spatiale Internationale."



Elle a également donné quelques détails sur le personnage de Tom dans ce blockbuster encore tenu secret. "Il va jouer un homme malchanceux qui découvre qu'il est la seule personne qui peut sauver la planète." Ce projet a commencé à être évoqué en 2020, avec SpaceX et la NASA aux commandes.

Doug Liman réalisera ce film. Dans une interview accordée à Deadline, le réalisateur a révélé que désormais, il se sent en confiance à l'idée de faire un film dans l'espace après avoir tourné "Locked Down" dans les rues désertes de Londres pendant la pandémie. Il a déclaré que cette nouvelle expérience ressemblera à la précédente : "C'est un peu comme "Locked Down" car le même producteur est venu me voir il y a un an et m'a dit "Voudrais-tu tourner un film dans l'espace ?" C'est PJ van Sandwijk. Mais le truc, c'est que lorsqu'un producteur vous propose quelque chose d'aussi fou, comme un film dans l'espace, et que la NASA et SpaceX sont partants, et Tom Cruise est partant... Tu es à l'écoute quand le même producteur te suggère une autre idée..."



Tom Cruise n'est pas à son premier coup d'essai. L'acteur de 54 ans a l'habitude de réaliser des choses folles pour sa carrière cinématographique : apprendre à piloter des avions, descendre en rappel du plus haut bâtiment du monde et escalader des falaises... Tout pour le cinéma !