Tom Cruise terrifie James Corden en le faisant voler dans son avion de chasse: "Je veux rentrer à la maison!" (vidéo)

Pour une fois, les rôles sont inversés. James Corden, l’animateur de Carpool Karaoke, se retrouve dans le rôle de passager. Et c’est un certain Tom Cruise qui prend les commandes. Non pas d’un SUV… mais d’un avion de chasse.



"Était-il le premier animateur télé à qui j’ai demandé ? Clairement pas ! Il était seulement le premier, et le seul à avoir dit ‘oui’", raconte Tom Cruise. L’acteur, qui a obtenu sa licence de pilote en 1994, fait voler James Corden dans un avion vintage, lui offrant des sensations fortes… et quelques sueurs froides.









"Je veux rentrer à la maison !", hurle l’animateur, traitant Tom Cruise de "fou". "À l’aide", écrit James Corden sur une feuille de papier…

Une fois revenu sur la terre ferme, l’animateur de s'indigner : "Je ne peux pas croire que ce soit ta conception d’une journée sympa !".





Mais James Corden n’est pas aux bouts de ses peines… Regardez plutôt la vidéo ci-dessous.