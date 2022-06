Tom Mann, participant de X Factor, découvre le matin de son mariage que sa fiancée est décédé

(c)TomMann on Instagram

C'est un vrai drame qui a touché le participant de X Factor, Tom Mann, 28 ans. Dans une publication déchirante sur Instagram, il révèle que sa fiancée, Danielle, 34 ans, et mère de leur fils de huit mois est décédée subitement samedi matin le jour de leur mariage.

Le chanteur, qui faisait partie du groupe Stereo Kicks, a annoncé la terrible nouvelle dans une publication émouvante postée sur Instagram. Le couple partageait un fils de huit mois nommé Bowie et venait de rentrer d'un voyage en Italie.

"Ce qui était censé être le plus beau jour de notre vie s'est terminé par un chagrin irréversible. J'ai l'impression d'avoir pleuré un océan. Nous ne sommes jamais arrivés à l'autel; ou dits nos vœux, ou dansé notre première danse, mais je sais que tu sais que tu étais tout mon monde et la meilleure chose qui me soit jamais arrivée..."

Les raisons de la mort de la jeune femme n'ont pas été précisées.

Tom avait auditionné pour X Factor en tant qu'artiste solo mais a été placé dans Stereo Kicks en 2014. Le groupe s'est séparé en 2015.