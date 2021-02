Touchant: l'ancien chaperon de Britney Spears dévoile ce que la star a fait avec son premier salaire

Elle n'apparait publiquement que très rarement et a accepté de témoigner dans un documentaire exceptionnelle initié par le New York Times, sur la situation actuelle de la chanteuse Britney Spears qui, à cause d'un accord judiciaire passé par son père Jamie, l'empêchede gérer ses propres affaires.

Felicia Culotta, l'amie de la famille Spears, ancien chaperon de la star et assistante personnelle a accepté de témoigner pour une seule

raison: que l'Amérique se souvienne des raisons pour lesquelles elle est tombée sous le charme de l'incroyable personnalité de Britney Spears.

Elle est la première personne à avoir été engagée dans "Team Brit". Travaillant comme nounou à New York, Felicia a été contactée par la mère de Britney Spears, Lynn, lui demandant de s'occuper de sa fille qu'elle allait envoyer à New York pour signer son premier contrat de disque à l'âge de 15 ans.

La mère de Britney Spears ne pouvait pas quitter son travail de Kentwood en Louisiane, et les moyens des Spears étaient à l'époque très limités. Elle a donc engagé Felicia, une connaissance de la famille, également originaire de Louisiane pour voyager avec Britney."Je ne sais pas si j'aurai vraiment un qualificatif à ce que j'étais censée faire avec Britney. Pendant longtemps, ils m'ont appelé son chaperon", a déclaré la native de Louisiane dans l'interview.

Ce chaperon évoque sa première rencontre avec Britney Spears: "C'était une adolescente déterminée, extrêmement talentueuse, qui savait où elle voulait aller. Elle avait une grande maturité pour son âge."

Après plusieurs mois à ses côtés, Britney a suggéré que Felicia prenne le titre d'assistante: "Je n'étais définitivement ni sa mère ni sa grande sœur, alors nous avons choisi le titre d'assistante."

Felicia se souvient des premières sorties dans les centres commerciaux, où Britney n'était pas très connue, jusqu'au jour, où son

fameux album "Hit me baby one more time" a connu une ascension fulgurante et où les sorties dans les centres commerciaux n'ont plus

été possibles. "C'était incroyable, les gens venaient en masse au centre commercial pour apercevoir Britney", raconte l'ancienne assistante.

Felicia souligne qu'elle adore Britney Spears. La chanteuse lui a d'ailleurs fait don de nombreux de ses disques de platine. L'assistante évoque aussi dans cette touchante interview la personnalité de Britney Spears et ce qu'elle a fait avec son premier chèque.

"On était rentrés à Kentwood (ville originaire de Britney) pour passer Noël en famille et j'ai demandé à Britney ce qu'elle voulait faire

et comment elle voit son Noël parfait. Et Britney m'a répondu: "J'aimerais aller à la banque, retirer 10.000 dollars en billets et les distribuer aux gens de la ville. Et c'est ce que nous avons fait. Britney a un grand coeur."

