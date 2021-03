Touchées, les stars de The Crown réagissent aux commentaires du prince Harry sur la série

Le Prince Harry a partagé ses réflexions sur The Crown en parlant à James Corden lors d'une apparition dans le Late Late Show. La série The Crown était au cœur d’une polémique l'année dernière après que des députés et des membres de la famille royale aient critiqué la façon dont la série est présentée : C’est-à-dire comme une représentation exacte des événements.



"C'est de la fiction, mais c'est vaguement basé sur la vérité", a déclaré le mari de Meghan Markle. Il a poursuivi: "Bien sûr, ce n'est pas strictement exact, mais en gros... cela vous donne une idée approximative de ce mode de vie, des pressions qu'il y a à faire passer le devoir et le service avant la famille et tout le reste, de ce qui peut en découler (…) Je suis bien plus à l'aise avec The Crown qu'avec les histoires écrites sur ma famille, ma femme ou moi-même (…) J'ai un vrai problème avec ça".

Emma Corrin, une des actrices de la série qui vient de remporter un Golden Globe pour son interprétation de la princesse Diana, la mère du prince Harry, a déclaré aux journalistes: "J'ai été très touchée par le fait qu'il l'ait reconnu. Je lui suis incroyablement reconnaissante et je suis incroyablement émue par ce qu'il a dit".



Gillian Anderson, qui a remporté un prix pour son interprétation de la Première ministre Margaret Thatcher dans la série, a ajouté : "Harry est assez bien placé pour juger de ce qui est fait ou de ce qui n'est pas fait. Il a compris ce que le créateur Peter Morgan essaie de faire dans The Crown".



The Crown a remporté quatre Golden Globes au total, dont celui de la meilleure série télévisée - dramatique.