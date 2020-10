Tournage de Koh Lanta en mode coronavirus: la prochaine saison sera un peu différente

Le tournage de la prochaine saison de Koh Lanta a déjà débuté. Pour que cela se passe sans encombre, la production a dû prendre des mesures drastiques pour éviter le moindre cas de coronavirus à la fois chez les candidats et au sein de l’équipe de tournage.

Koh Lanta ne sera pas victime du coronavirus. La prochaine saison est actuellement en cours de tournage. Cependant, cette saison sera un peu différente en raison de la pandémie. Rémi Faure, directeur des programmes de TF1 a détaillé les mesures prises à Puremédias: "Nous faisons venir les candidats en Polynésie plusieurs jours avant le début du tournage. Nous les testons avant, nous les isolons, nous les testons de nouveau, et ils rentrent ensuite sur le lieu de tournage."

Les équipes techniques seront quant à elles encore plus distantes vis-à-vis des candidats. "Elles sont évidemment testées, masquées, mais nous avons surtout fait en sorte qu'elles n'aient aucun contact rapproché avec les candidats," poursuit Rémi Faure. "Par exemple pour les interviews des candidats face caméra, la prise de son se fera avec des perches plus longues pour mettre davantage de distance entre le technicien et le candidat interviewé. Si un technicien venait à tomber malade, il n'y a normalement pas de raison qu'il ait pu transmettre le virus à l'un des participants au jeu."

Reste à voir si les habitudes des aventuriers sur l’île seront radicalement changées et si ça se verra à l’écran. Si oui, une série d’épreuves mythiques passent à la trappe notamment celle de la boue.