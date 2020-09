Traité d'"abruti total" par François Cluzet, Jean-Marie Bigard CONTRE-ATTAQUE (vidéo)

Les deux personnalités s'invectivent par micros interposés.

Invité d'"On refait la télé" sur RTL France le 26 septembre, François Cluzet a poussé un coup de gueule contre Jean-Marie Bigard. "Ce qui me fait monter sur mes grands chevaux, c'est quand je vois qu'une chaîne d'informations comme BFM TV consacre une heure en direct à ce roi de beauf qu'est Jean-Marie Bigard", a lancé l’acteur d’Intouchables. Et de traiter l’humoriste d’"abruti total" dans la foulée.

Invité des "Grandes Gueules" de RMC, Jean-Marie Bigard a réagi : "Qu'il me colle l'étiquette de 'roi des beaufs', ça ne me dérange pas. Mais qu'il remplace justement le mot 'beauf' par le mot 'peuple'. Moi, je traite une poignée de nos gouvernants que je juge incompétents". Et de poursuivre : "Lui, il insulte les millions de personnes qui m'aiment. C'est grave. Il insulte mon public. Du coup, il se retrouve à lécher le cul des gouvernants et insulte le peuple démuni, ceux qu'il traite de beaufs, qui n'ont plus rien et qu'on laisse crever".