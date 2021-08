Travis Barker, Blink-182, reprend l'avion pour la première fois 13 ans après avoir survécu à un crash mortel

Travis Barker, le batteur du groupe Blink-182, a passé une journée mémorable ce samedi… Il a pris l'avion pour la première fois après avoir survécu à un crash mortel il y a 13 ans qui avait tué 4 personnes et lui a laissé des brûlures au troisième degré sur 65% de son corps.

C'est le site d'actualité TMZ qui partage cette information et des photos du musicien au visage livide alors qu'il embarque dans le jet privé. On peut voir Travis Barker et sa célèbre petite-amie Kourtney Kardashian monter à bord d'un avion à Los Angeles pour rejoindre la station balnéaire des stars "Cabo".

Cela devait être un moment terrifiant pour le batteur de Blink-182 qui avait juré de ne plus jamais voler après le crash qui a coûté la vie à 2 amis proches, Charles "Che " Still et Chris Baker, ainsi qu'aux 2 pilotes.

DJ AM avait également survécu au crash mais est décédé un an plus tard des suites d'une overdose.

Travis s'est présenté sur le tarmac avec une heure de retard par rapport aux autres passagers de l'avion. Kris Jenner et Corey Gamble étaient également du voyage.

Des années avant son accident d'avion, Travis avait confié à multiplies reprises être terrifié à l'idée de voler. Juste avant de monter dans le jet dans lequel il a eu un accident en 2008, il a appelé son père et lui a dit qu'il avait un mauvais pressentiment à propos du vol.

Depuis Travis avait juré de ne plus jamais voler. Il a récemment assoupli sa position et a déclaré qu'il pourrait réessayer... Par amour pour sa célèbre petite-amie...