Tricherie dans Koh-Lanta All-Stars: Denis Brogniart et la productrice de l’émission s'expriment

Ce mardi 9 novembre, la chaîne TF1 diffusait un nouvel épisode de Koh-Lanta, La Légende. Un énorme rebondissement est venu secouer l’émission : Teheiura, candidat emblématique de cette émission d’aventure, a été exclu du jeu après avoir triché. Le présentateur Denis Brogniart et la productrice de Koh-Lanta, Alexia Laroche-Joubert, sortent du silence et apportent leur soutien à l’aventurier.

C'est un véritable coup de tonnerre qui a secoué la célèbre émission d’aventure diffusée sur TF1. Mardi soir, Teheiura, candidat emblématique du jeu de survie, a été exclu de Koh-Lanta All-Stars. L’aventurier a en effet profité de repas clandestins qu'il a partagés en secret avec deux autres candidats. Cette tricherie l’a conduit directement vers la résidence du jury final.

Après ce "moment d’égarement", les mots de soutien et d’encouragement se sont multipliés à l’égard de Teheiura. A commencer par le principal intéressé, Denis Brogniart, qui a eu la lourde tâche d’exclure le candidat de l’émission. Une décision qui l’a profondément touché mais qui a aussi énormément choqué les téléspectateurs.

N’oubliez jamais que Koh-Lanta, c’est un jeu et c’est un jeu extrêmement difficile

C’est dans une vidéo publiée sur son compte Instagram que le présentateur de Koh-Lanta s’est exprimé. "C’est évidemment un épisode un petit peu particulier (…) ça vous a forcément surpris, touché, choqué… Sachez que c’est quelque chose que je partage avec vous. Je voulais un peu vous expliquer et puis parler un peu de Teheiura parce que c’est important pour moi de vous donner le fond de ma pensée concernant Teheiura", a-t-il commencé par dire.

Et de poursuivre : "N’oubliez jamais que Koh-Lanta, c’est un jeu et c’est un jeu extrêmement difficile. C’est le jeu à la télévision le plus complexe, le plus dur à vivre, celui qui met les aventuriers dans la situation de dénouement la plus importante, impressionnante. Et ça fait 20 ans que je le constate", explique Denis Brogniart.

Après avoir rappelé ceci, l’animateur de TF1 a ensuite prononcé quelques mots concernant Teheiura. "Je voudrais avoir une pensée pour Teheiura aujourd’hui. Je pense que c’était aussi pour lui une forme de soulagement que je vienne le voir pour qu’on mette un terme à ce moment d’égarement." Pour Denis Brogniart, il s’agit d’un candidat exceptionnel mais qui a vécu une saison All-Stars particulière : "Je considère que Teheiura est un aventurier exceptionnel, c’est quelqu’un qui disputait Koh Lanta pour cinquième fois (…) C’est quelqu’un qui m’a fait vibrer par ses compétences, par sa capacité à être un aventurier hors du commun (…) Il était dans des conditions très particulières : il était chez lui, à quelques kilomètres de l’endroit où il a grandi et où vivent ses parents."

Le présentateur de Koh-Lanta a énormément défendu ce candidat pour qui il a beaucoup d’admiration et de respect. Il ne lui jettera pas la pierre pour avoir failli. "C’est un super mec, je le connais, j’ai appris à le connaître pendant de très longues semaines sur tous les Koh-Lanta auxquels il a participé".

La productrice de Koh-Lanta réagit

De son côté, la productrice de l’émission Alexia Laroche-Joubert s’est également exprimée suite à ce qu’elle qualifie de "moment d’égarement". C’est avec plus de retenue qu’elle a écrit : "Teheiura, tu resteras un aventurier aguerri de Koh-Lanta et tu le restes pour nous. Ce moment d’égarement n’effacera jamais tes précédentes aventures et le début de celle-ci."