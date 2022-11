Trois jours après Halloween, Travis Barker publie une vidéo improbable de lui et de Kourtney Kardashian

Ils forment l’un des couples les plus glamours de la planète people et se sont récemment promis l’amour pour les plus beaux moments… Comme dans les plus sombres!

Une vidéo publiée en story par Travis Barker ce mercredi 2 novembre le prouve sans équivoque. On y voit le couple, qui ne manque visiblement pas d’humour, se filmer en train de jouer au ping-pong à l’intérieur de leur demeure… En vêtements de l’Halloween.

Travis et Kourtney échangent tout naturellement leur balle déguisés en monstre de Frankenstein et en sa fiancée… Ce qui donne des images pour le moins improbable. Trois jours après Halloween, il serait peut-être temps pour Kravis de retrouver forme humaine..!