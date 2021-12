Trois membres du groupe sud-coréen de K-pop BTS ont été testés positifs au Covid-19

Trois membres de BTS, un célèbre groupe sud-coréen de K-pop, ont été testés positifs au Covid-19 à leur retour des Etats-Unis, où ils ont donné des concerts sur scène pour la première fois depuis le début de la pandémie, a annoncé samedi leur producteur.

Le rappeur RM et le chanteur Jin du groupe de K-pop BTS ont été testés positifs samedi soir, a indiqué Big Hit Music. La veille, la société avait annoncé que Suga, un autre membre du groupe qui en compte sept, "prenait soin de lui à la maison" après un test positif. RM et Suga sont asymptomatiques tandis que Jin a une légère fièvre, a ajouté l'agence, soulignant que tous trois étaient complètement vaccinés.

Le groupe sud-coréen avait donné, de fin novembre à début décembre, ses premiers concerts à Los Angeles (Etats-Unis) en étant physiquement présent sur scène depuis le début de la pandémie. Les artistes étaient depuis en vacances, et les trois membres du groupe qui ont été contaminés sont revenus en Corée du Sud à des dates différentes. Aucun d'entre eux n'a eu de contacts avec les autres membres du groupe depuis leur retour en Corée du Sud.

RM et Suga ont reçu les résultats positifs de leurs tests au moment où ils étaient encore en quarantaine après leur retour chez eux. Jin est sorti de l'isolement après un test négatif mais plus tard il a reçu un résultat positif.

Big Hit Music a assuré qu'elle accordait la plus "haute priorité à la santé et à la sécurité" des artistes. BTS s'était hissé en 2020 à la première place du Billboard Hot 100, le classement américain des chansons les plus populaires, avec son single "Dynamite", devenant le premier groupe sud-coréen à figurer en tête de ce palmarès.

Les Etats-Unis comme la Corée du Sud affrontent une hausse des cas de contamination dans le contexte de la diffusion mondiale du très contagieux variant Omicron.