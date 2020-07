Trump souhaite "bonne chance" à l'ex-collaboratrice d'Epstein

Le président américain Donald Trump a souhaité mardi "bonne chance" à Ghislaine Maxwell, l'ex-proche de Jeffrey Epstein incarcérée et accusée d'avoir aidé le défunt financier à exploiter sexuellement des mineures.

"Je lui souhaite juste bonne chance, franchement", a répondu le président américain à un journaliste qui lui demandait s'il pensait qu'elle pourrait livrer aux enquêteurs des informations compromettantes sur de puissantes personnalités que Jeffrey Epstein fréquentait.

Il a ajouté avoir rencontré Ghislaine Maxwell "de nombreuses fois", lorsqu'elle habitait à Palm Beach, en Floride, où le président américain a une résidence.

Mais il n'a pas répondu directement à la question de savoir s'il pensait que cette figure de la jetset pourrait compromettre d'autres personnalités, comme l'ex-président Bill Clinton ou le prince Andrew, le fils de la reine d'Angleterre sur la sellette depuis le début que le scandale Epstein a éclaté l'été dernier.

"Je n'ai pas vraiment suivi" cette affaire, a indiqué le président. "Je ne connais pas la situation avec le prince Andrew".

Le deuxième fils de la reine Elizabeth II a été accusé par une victime présumée de Jeffrey Epstein, Virginia Roberts-Giuffre, d'avoir eu des relations sexuelles avec elle, lorsqu'elle avait 17 ans, des allégations qu'il a toujours démenties.

Après avoir disparu de la circulation pendant plus d'un an - depuis l'arrestation de Jeffrey Epstein en juillet 2019 et sa mort en prison le mois suivant - Ghislaine Maxwell, 58 ans, a été arrêtée le 2 juillet et risque jusqu'à 35 ans de prison en cas de condamnation.

Incarcérée sans possibilité de libération sous caution, la fille du défunt magnat britannique des médias Robert Maxwell a plaidé non coupable lors d'une audience à New York le 14 juillet.