Le compte Twitter de Booba suspendu: en voici la raison

Ce samedi après-midi, les fans du rappeur Booba ont été surpris de voir que le compte Twitter de leur star préférée était inaccessible. En effet, Twitter a suspendu temporairement la page du chanteur pour non-respect des règles en vigueur sur la plateforme.

Il n’est pas rare que l’idole des jeunes français soit banni des réseaux sociaux pendant un certain temps. En 2020 il avait été suspendu de Twitter, durant 12 heures. Son compte Instagram avait définitivement été fermé la même année. Il faut dire que Booba n’a pas sa langue de sa poche. Pour certaines personnes, il est même plus connu pour ses clashs envers ses rivaux que pour sa musique. Sur les réseaux sociaux, il s’oppose régulièrement au passe vaccinal quitte à diffuser de fausses informations ou à mobiliser des arguments peu scrupuleux sur l’innocuité des vaccins. Mais ce n’est pas la raison pour laquelle il a été privé de Twitter.

Selon une capture d’écran publiée par l’artiste, le réseau social aurait jugé sa photo de profil du rappeur trop violente. Selon un porte-parole de Twitter, le compte a été suspendu temporairement pour avoir enfreint "la politique en matière de médias sensibles."

Booba qualifie cette justification d’incompréhensible. Il n’a pas manqué de réagir "Moi je vous le dis, on est mal." L’artiste ne se cache pas. Depuis plusieurs semaines, il multiplie les outrances à propos de la stratégie vaccinale du gouvernement français. Alors qu’à l’inverse, les réseaux sociaux s’impliquent de plus en plus à limiter les fausses informations sur le Covid-19.