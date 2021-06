Un 5ème enfant pour l'acteur Ewan McGregor: sa petite amie Mary Elizabeth Winstead accouche d'un petit garçon dans le plus grand secret

Ewan McGregor, 50 ans, et sa nouvelle petite amie Mary Elizabeth Winstead, 36 ans, rencontrée sur le tournage de la série Fargo ont un fils ensemble. Le couple, qui n'a jamais révélé la grossesse de Mary Elizabeth, a annoncé dimanche la nouvelle de son bébé via la fille aînée d'Ewan, Clara, qui a publié la nouvelle sur Instagram.

Clara, 25 ans, dont la mère est l'ex-femme de l'acteur, Eve Mavrakis, avec laquelle la séparation a été tumultueuse, a partagé un cliché d'elle-même berçant son petite frère dans ses bras alors qu'elle félicitait son père, 50 ans, et Mary, 36 ans.

Elle a écrit en légende: "Bienvenue dans le monde petit frère ?? Félicitations à mon père et à Mary - c'est le plus beau cadeau".

Cette annonce peut paraître surprenante alors que la jeune femme avait très mal réagi en 2017 à la parution dans la presse des photos de son père embrassant sa partenaire à l'écran. Quelques jours plus tard, Ewan Mc Gregor annonçait qu'il divorçait de son épouse avec laquelle il était en couple depuis 22 ans. Une annonce que ses filles avaient très mal pris, multipliant les publications négatives sur les réseaux sociaux.

En juillet 2018, Clara avait insulté sur les réseaux sociaux Mary Elizabeth après qu'un fan de l'actrice l'a taguée sur une photo d'Ewan et Mary partageant un baiser lors d'une soirée Vanity Fair Oscars.

Dans la légende du message, le fan avait qualifié Winstead de "femme la plus belle et la plus talentueuse du monde" – ce que Clara avait réfuté.

"La femme la plus belle et la plus talentueuse du monde ??? Oh mec, vous êtes tous délirants. Cette fille est une poubelle :) ', a écrit Clara dans la section commentaire de l'article.

Depuis de l'eau semble avoir coulé sous les ponts. Et Clara semble être devenue proche de la nouvelle petite amie de son père.

Jusque là, Ewan Mc Gregor avait 4 filles. C'est le premier fils de l'acteur.

Ce n'est pas la première fois qu'Ewan surprend les fans avec des nouvelles secrètes de bébé, révélant auparavant en 2011 qu'il avait adopté une fille - sa fille Anouk. Ewan et Eve avaient également adopté Jamyan en 2006.