Un acteur d'Emily in Paris pressenti pour devenir le prochain James Bond

Les dirigeants de James Bond considèrent Lucien Laviscount, né dans le Lancashire, comme le prochain 007, relate le Daily Mail. Il a conquis des millions de fans en jouant le rôle du charmeur dans la série Netflix Emily In Paris.

Et maintenant, on peut révéler que l'acteur Lucien Laviscount a également attiré l'attention de la patronne de James Bond, Barbara Broccoli, et qu'il est pressenti pour devenir le nouveau 007 en remplacement de Daniel Craig.

L'acteur originaire de Burnley a attiré l'attention des patrons de la franchise cinématographique pour son rôle d'Alfie, le petit ami d'Emily Cooper, jouée par Lily Collins, dans la série romantique.

Lucien Laviscount, 30 ans, est également considéré comme ayant l'âge idéal pour jouer Bond. Barbara Broccoli a clairement indiqué qu'elle souhaitait que le prochain acteur incarne le personnage pendant 15 ans, ce qui exclut l'ancien favori Idris Elba, qui a eu 50 ans en septembre.

Selon le Daily Mail, Barbara Broccoli et son équipe souhaitent avoir une star issue d'une minorité ethnique pour jouer 007 afin que la franchise reflète la société moderne.

Une source a déclaré : "Lucien coche toutes les cases. C'est un acteur super talentueux, il est extrêmement beau et, au cours des 18 derniers mois, il a gagné beaucoup de nouveaux fans depuis qu'il a rejoint Emily In Paris".

Mais il y a un point de friction, et c'est sa participation à Big Brother britannique, il y a de nombreuses années. "Lucien est apparu dans l'émission à une époque où sa carrière d'acteur n'était pas aussi médiatisée qu'aujourd'hui, mais il était très populaire à l'époque et a maintenant une base de fans qui s'étend sur plusieurs générations. C'est un rêve pour Barbara qui est très attachée à lui".

Après son passage dans Celebrity Big Brother, il a joué dans Waterloo Road avant de partir aux États-Unis et de jouer le rôle d'Earl Grey dans la série comique d'horreur Scream Queens de la Fox. Il joue également dans le drame Peacock sur BBC3, ainsi que dans le film Netflix Your Christmas Or Mine aux côtés d'Angela Griffin et de l'acteur de Sex Education Asa Butterfield.

Laviscount a rejoint Emily In Paris pour la deuxième saison lorsque son personnage de banquier britannique a séduit l'actrice principale Emily après l'avoir rencontrée pendant leurs cours de français. Ils ont ensuite vécu une romance après qu'il ait décidé de vivre dans la capitale française.