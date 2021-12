Un an après la mort de Claude Brasseur, son fils Alexandre lui rend un vibrant hommage

Claude Brasseur nous quittait le 22 décembre 2020 à l’âge de 84 ans. Un an jour pour jour après sa mort, son fils, Alexandre a partagé sur son compte Instagram trois publications dans lesquelles il rend un vibrant hommage à son père.

Le 22 décembre 2020, l’acteur d’"Un éléphant ça trompe énormément" rendait son dernier souffle à Paris à l’âge de 84 ans, quelques mois après avoir été victime d’un AVC. Lors de ses obsèques qui se sont tenus quelques jours plus tard, Alexandre Brasseur très ému par la disparition de son père, avait prononcé un bouleversant discours. "La mort est triste, mais la vie est belle. Dieu sait qu’il l’aimait effrontément. Tu me disais que ta seule petite ambition serait de faire partie de la nostalgie de demain. Je crois que nous tous ici, avons déjà la nostalgie d’hier. Merci Papa ! On t’aime.", avait dévoilé l'Express

Un vibrant hommage sur les réseaux sociaux

Un an jour pour jour après le décès de Claude Brasseur, l’acteur de "Demain nous appartient" est nostalgie de sa complicité avec son père. Pas besoin de grands discours pour le comédien, qui a choisi d’honorer la mémoire de son père en partageant trois belles photographies: deux carrés bleus et un portrait de Claude Brasseur de dos, sur scène, faisant face au public. Une image vaut mille mots, Alexandre Brasseur a juste légendé avec un simple message: "22/12".

Cet hommage a touché beaucoup d’internautes qui à leur tour ont également eu des pensées pour cet acteur qui a marqué toute une génération: "Le temps passe, mais le souvenir reste. Mes plus belles pensées s’envolent vers vous." "1 an déjà, un acteur que j’adorais." "Un grand monsieur." Des commentaires qui ont été droit au cœur d’Alexandre Brasseur.