Un an après leur rencontre, deux candidats de Koh-Lanta officialisent leur couple: "Ça a été le coup de foudre"

Ils se sont rencontrés il y a un an lors du tournage de Koh-Lanta "Les Armes Secrètes", Thomas et Myriam ont eu un coup de foudre immédiat. C’est en tout cas ce qu’a confié l’aventurier sur son compte Instagram. Après des mois de suspense et de doutes, ils ont finalement tous les deux officialisé leur relation sur le réseau social.

"Voilà 1 an que l’on a débuté l’aventure, 1 an que nos regards se sont croisés sur cette pirogue… ça a été le coup de foudre, nous avons vécu cette aventure ensemble sans jamais rien lâcher", a écrit Thomas sur son compte Instagram ce dimanche 24 octobre.



© Capture d'écran Instagram @myriam_kohlanta21

C’est lors du tournage de Koh-Lanta "Les Armes Secrètes" que les chemins des aventuriers se sont croisés. S’ils avaient d’abord tout nié en bloc concernant les rumeurs sur leur relation, après un an, ils ont enfin décidé de lever le voile sur le secret en officialisant leur couple dans une publication Instagram. "Vous étiez nombreux à vous en douter, c’est aujourd’hui officiel les amis. Place à une nouvelle vie complètement ouf qui va faire des étincelles. C’est à Marrakech que l’on a décidé de fêter ça, soyez prêts à suivre nos aventures", a partagé Myriam à son tour.

Les deux publications ont rapidement suscité des réactions auprès des internautes qui se réjouissent de leur amour. Le présentateur de l’émission d’aventure, Denis Brogniart, a également laissé son petit commentaire : "Alors là je suis sur le cul ! Je m’attendais à tout mais pas ça !!!! Soyez heureux les amoureux. Je vous embrasse !"