Stupéfaction aux Etats-Unis: un ancien candidat de l'émission populaire "The Bachelor" confie son homosexualité

Colton Underwood, ancien candidat de l'émission de téléréalité américaine "The Bachelor, où un célibataire se prête au jeu de la séduction avec un groupe de prétendantes en vue d'une hypothétique demande en mariage, a révélé mercredi être homosexuel.

"Je me suis caché de moi-même pendant très longtemps. Je me suis haï pendant très longtemps", a déclaré le jeune homme de 29 ans dans une interview à la télévision ABC.

"Et je suis gay. Je l'ai accepté au début de l'année et j'y ai réfléchi. Et l'étape suivante dans tout ça était de le dire aux gens", poursuit Colton Underwood, ancien joueur de football américain.

Il avait été d'abord en 2018 un prétendant malheureux à l'émission "The Bachelorette", déclinaison féminine de "The Bachelor", parvenant jusque dans le carré final avant d'être éliminé. Il était lui-même devenu la personne à séduire quelques mois plus tard.

Colton Underwood dit dans son interview "regretter" d'avoir été le "Bachelor" et comprendre que certaines prétendantes puissent lui en vouloir.

Le jeune homme explique avoir pris conscience de sa sexualité dès l'adolescence, mais qu'ayant été scolarisé dans une école catholique, il avait "appris dans la Bible que l'homosexualité est un péché.

Lorsqu'il était athlète, le mot "gay" était aussi "connoté négativement", a-t-il relevé, confiant avoir parfois pensé au suicide.