Un candidat de "Top Chef" joue un (petit) rôle dans la 3e saison d'"Emily in Paris"

Thibaut Spiwack, un ancien candidat de "Top Chef", fait partie de la dernière saison de la série à succès "Emily in Paris".

La 3e saison d'Emily in Paris est une franche réussite depuis sa diffusion sur la plateforme Netflix, en décembre dernier. Depuis, les fans se ruent dans la ville lumière afin de trouver les lieux de tournage dont, entre autre, le fameux restaurant fictif "L'esprit de Gigi" que l'héroïne apprécie tout particulièrement.

Ce restaurant n'existe pas, mais les plats sont, quant à eux, bien réels. Tous aussi raffiné les uns que les autres, ils donnent l'eau à la bouche... Et c'est bien normal. Derrière ces créations gastronomiques se cache un cuisinier professionnel ; il s'agit de Thibaut Spiwak.

Etoile verte de la 13e saison de "Top Chef", Thibaut a imaginé l'ensemble des menus de la série à succès afin de lui donner plus de crédibilité. Le jeune chef s'est confié à nos confrères du Parisien. Selon lui, Lucas Bravo, l'acteur qui joue le rôle du cuisinier, a eu droit à une formation pour apprendre les gestes techniques. Ce dernier se serait mis "un point d'honneur à crédibiliser la cuisine et à mettre en avant une cuisine 'plus moderne et éthique' dans la saison 3".