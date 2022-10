Un couple a pollué la principale source d'eau d'une ville du Brésil avec de la teinture bleue pour révéler le sexe de son bébé (vidéo)

Une vidéo devenue virale montre un couple au Brésil qui a teint une cascade en bleu pour révéler le sexe de son bébé. Le cours d'eau que les futurs parents ont pollué serait la principale source d'eau d'une ville du Mato Grosso, au Brésil. "C'est un garçon !", s'exclament les invités dans la vidéo montrant de l'eau bleu vif dévalant une falaise rocheuse, relate le Washington Post.



Les vidéos et photos révélations de sexe de bébé présentant des touches de rose et de bleu sont incontournables sur les réseaux sociaux. Ce moment, devenu une tradition américaine depuis sa création en 2008 par Jenna Karvunidis, a traversé les frontières... Certains parents adoptent des approches toujours plus innovantes pour révéler le sexe de leur bébé.

Mais des gender reveal donnent lieu à des désastres... C'est le cas de l'événement organisé par un couple dans le Mato Grosso. L'événement en plein air comportait des ballons roses et bleus, une cigogne géante et des canons à poudre. Mais les choses sont allées plus loin: Selon les autorités brésiliennes, la fête a coloré une cascade entière.

Il s'agit d'une violation de la loi fédérale brésilienne sur l'environnement, a déclaré au Washington Post un porte-parole de l'agence de protection de l'environnement du Mato Grosso (SEMA). Une enquête déterminera les pénalités et les frais applicables, mais le membre anonyme de la famille à l'origine de la cascade est accusé d'avoir porté atteinte à l'environnement, a déclaré la SEMA.



Connue sous le nom de Cachoeira Queima-Pé, l'impressionnante chute d'eau est située à Tangará da Serra, une région qui compte des sites d'écotourisme et de nombreuses chutes d'eau. Selon SEMA, la Queima-Pé se jette dans une rivière du même nom, qui est une importante source d'eau douce pour la ville, qui a souffert d'une grave sécheresse ces dernières années.



Dimanche, la chute d'eau est soudainement devenue d'un bleu vif. Des vidéos montrent le couple s'embrassant affectueusement sous les acclamations des autres invités. Mais les images ont rapidement fait un flop sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont été révoltés en voyant la scène.



"Il y a tellement de façons de faire une fête de révélation de sexe et ils ont choisi juste celle qui a un impact environnemental", a écrit sur Twitter Vanessa Costa, une ingénieure forestière brésilienne et créatrice de contenu.



"L'acte de teindre l'eau est une pollution. Vous polluez ces eaux, et c'est un impact environnemental", a-t-elle déclaré.



La SEMA, qui a été rapidement alertée de la fête, a approuvé. Lundi, l'agence a envoyé une équipe d'enquêteurs pour prélever des échantillons de la cascade, qui n'ont trouvé "aucun changement dans les paramètres physiques de l'eau, tels que la couleur et autres, et aucune trace de mortalité locale des poissons", a déclaré la SEMA.



L'enquête, cependant, est toujours en cours et bénéficie de l'aide du ministère public du Mato Grosso, l'organisme d'application de la loi au niveau de l'État a déclaré au Post.



Bien que la qualité de l'eau ne semble pas avoir été altérée dans l'immédiat, l'agence a déclaré que le fait de jeter une substance dans l'eau "constitue une infraction". Selon la loi brésilienne, "jeter des déchets ou des débris solides, liquides ou gazeux, des huiles ou des substances huileuses" dans l'environnement est passible d'amendes allant de 5 000 à 50 000 réals brésiliens, soit entre 955 et 9553 euros, en fonction des effets sur la santé humaine, de la mortalité animale et de la destruction de la biodiversité.



L'agence a indiqué que l'un des hôtes de la soirée de révélation du sexe a déclaré à la SEMA qu'il ne savait pas qu'un produit chimique serait utilisé pour teindre l'eau, rejetant la faute sur un membre de la famille, que l'agence a depuis identifié et appelé pour être inculpé.



Pourtant, même Jenna Karvunidis, la créatrice de la révélation du sexe, regrette d'avoir lancé cette mode, comme elle l'a expliqué au Guardian.