"J'ai kidnappé Kim Kardashian": un des braqueurs explique comment il a organisé le cambriolage à Paris (vidéo)

3 octobre 2016, 2h30 du matin: "Omar le Vieux" et "Yeux bleus" rentrent dans l'appartement parisien de Kim Kardashian, la ligotent et repartent avec ses précieux bijoux... 6 ans plus tard, un des braqueurs raconte les faits à Vice News.



Yunis Abbas et onze complices présumés ont été interpellés trois mois après les faits. Le groupe de malfrats est composé de plusieurs figures du banditisme hexagonal plusieurs fois condamnées dans les années 1980 et 1990.



Dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016, la vedette de téléréalité et femme d'affaires Kim Kardashian, alors âgée de 36 ans, avait été braquée par plusieurs hommes, certains habillés en policiers, dans une discrète résidence hôtelière de luxe à Paris près de l'église de la Madeleine, où elle était venue assister à la Fashion Week. Deux voleurs l'avaient menacée avec une arme sur la tempe, avant de la ligoter et de la bâillonner.



Yunis Abbas a passé près de deux ans en prison pour le casse de 10 millions de dollars au cours duquel Kardashian a été attachée et mise dans la baignoire de sa chambre d'hôtel par des voleurs se faisant passer pour des policiers.

