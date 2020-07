Un détail sur cette photo "coulisses" de Demi Moore interpelle ses fans

En plein enregistrement de son podcast, Dirty Diana, Demi Moore a partagé une photo "coulisses" de l'endroit insolite où elle travaille : dans sa salle de bain, où l'acoustique est meilleure, apparemment.

Sur la double photo postée sur Twitter par la star, on peut la voir installée face à la baignoire. Mais on aperçoit aussi la toilette et de la moquette au sol. Pour certains, ce détail n'est pas passé inaperçu. Ils trouvent cela "peu hygiénique" selon leurs commentaires.

Demi Moore a répondu replacé les choses dans leur contexte. "C’était, à l’origine, un choix de Bruce Willis", a-t-elle expliqué. Elle a en effet été mariée à l'acteur jusqu'en 2000. Et ce choix de mettre de la moquette s'explique par le fait que la maison est située dans les montagnes de l'Idaho, où il peut faire "très froid".