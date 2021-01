Un employé de la Reine d'Angleterre emprisonné pour le vol d'objets au palais de Buckingham

Un employé a du palais de Buckingham à Londres a été privé de liberté durant huit mois pour avoir subtilisé des douzaines de médailles, photographies signées et autres objets dans la résidence officielle de la Reine Elisabeth II.

L'individu de 37 ans a reconnu trois vols, selon l'agence de presse PA qui évoque l'information lundi. La police britannique a découvert "une quantité significative" d'objets volés durant une fouille de son logement dans le palais. L'homme a revendu sur eBay, bien en deçà de leur valeur estimée, des biens subtilisés, dont deux médailles prestigieuses et un album photo du banquet royal organisé lors de la visite du président américain Donald Trump. L'homme était employé dans l'équipe des cuisines du palais en tant qu'assistant depuis 2015. Certains des effets volés valaient entre 10.000 et 100.000 livres sterling, soit entre 11.000 et 110.000 euros, révèle PA.