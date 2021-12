Un fan débourse 450.000 dollars pour être le voisin virtuel de Snoop Dogg

Un investisseur anonyme a probablement réalisé son rêve : devenir le voisin de son rappeur préféré, Snoop Dogg. Il peut désormais assister aux énormes fêtes du chanteur américain… mais seulement de manière virtuelle.

Le rappeur a fait construire une réplique de sa vraie villa dans un metaverse en construction : Sandbox. Un metaverse est un univers parallèle virtuel dans lequel les personnes peuvent créer un avatar, interagir avec des gens, assister à des concerts, faire des achats…

Dans cet univers virtuel, les terrains sont vendus en cryptomonnaie. Les propriétaires reçoivent un acte de propriété numérique. Cela leur permet d’avoir un historique sur la valeur du bien et évidemment de leur revendre en faisant si possible une plus-value.

Snoop Dogg est l’un des premiers investisseurs dans le metaverse Sandbox en cours de construction. Il a acheté une parcelle de terrain. Pour fêter sa nouvelle acquisition virtuelle, le rappeur a décidé d’y organiser de grandioses fêtes privées. Les invités pourront donc croiser l’avatar du chanteur, boire des verres et assister à son concert (virtuel). Mais tout cela a un prix. Il faut compter un peu plus d’un ethereum (cryptomonnaie), soit l’équivalent de 4500 € pour obtenir un ticket d’entrée pour la soirée, révèle le site Tarmac.

L’univers virtuel : la nouvelle grande mode

Un fan n’a pas hésité à mettre la main au portefeuille pour installer dans le "Snoopverse", le quartier de Snoop Dogg. Pour cela, il a déboursé l’équivalent de 450.000 dollars en cryptomonnaie.

Il n’y a plus aucun doute, investir dans cette nouvelle plateforme montre que le metaverse est la grande folie du moment. Snoop Dogg est n’est pas la seule célébrité à s’être lancée dans cette aventure. Dans The SandBox, on peut retrouver la marque de vêtements Adidas, qui a déboursé plus d’un million et demi d’euros pour acquérir des terrains. Mais des franchises comme The Walking Dead ou encore les Schtroumpfs ont également sauté le pas. Leur présence fait grimper le prix des terrains, amène la spéculation et augmente la mouvance autour de ce délire.