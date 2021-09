Un hommage national sera rendu à Belmondo jeudi aux Invalides

Un hommage national sera rendu à Jean-Paul Belmondo jeudi 9 septembre aux Invalides, a annoncé mardi l'Elysée à l'AFP. L'acteur, décédé lundi à l'âge de 88 ans à son domicile parisien, était une des figures les plus populaires du 7e Art, avec à son actif 80 films, des films d'action aux plus belles heures du cinéma d'auteur.



Il avait été hospitalisé en début d'année pour une fatigue générale. Jean-Paul Belmondo laisse derrière lui des rôles inoubliables, jeune premier la cigarette au bec dans "A bout de souffle" ou pendu à un hélicoptère à Venise dans "Le Guignolo".



"Il restera à jamais Le Magnifique", a réagi lundi Emmanuel Macron. "Nous nous retrouvions tous" en Jean-Paul Belmondo, a-t-il ajouté, en évoquant "un trésor national, tout en panache et en éclats de rire", "un héros sublime et une figure familière". "Parmi nos grands acteurs, il était celui qui remportait haut la main la palme du public", a aussi souligné M. Macron.



Emmanuel Macron avait décoré Jean-Paul Belmondo en novembre 2019 à l'Elysée, en le faisant grand officier de la Légion d'honneur.



Deux ans plus tôt, en mai 2017, pendant sa dernière semaine à l'Elysée, François Hollande l'avait décoré des insignes de grand officier de l'ordre national du mérite.



De son côté, le Premier ministre Jean Castex s'est déclaré lundi "très triste" après la mort de celui qui était "vraiment une légende du cinéma français, un très grand symbole de notre patrimoine cinématographique".