Un incendie se déclare sur le tournage d'un remake de Blanche-Neige de Disney (photos)

Ce mardi 15 mars, dans les studios Pinewood près de Londres, un incendie s'est déclaré sur un plateau. Il s'agissait du tournage d'un film remake de Blanche Neige de Disney, avec Rachel Zegler (West Side Story) et Gal Gadot (Wonder Woman) au casting, qui s'appellera Blanc comme neige et sortira normalement courant 2023.

L'incendie serait parti d'un arbre du décor prenant feu selon le magazine Variety, mais l'origine officielle des flammes reste pour l'instant inconnue. Les pompiers ont rapidement pris en charge le feu. Aucune victime et aucun dégât ne sont à déplorer.