Un membre du groupe mythique Earth, Wind & Fire est décédé

Andrew Woolfolk, le saxophoniste de longue date de Earth, Wind & Fire, est décédé. Dans un post Instagram, Philip Bailey, percussionniste et chanteur du célèbre groupe de jazz-funk originaire de Chicago dans l'Illinois, a écrit que Woolfolk faisait face à une maladie grave depuis plusieurs années. Il avait 71 ans.

La période de Woolfolk avec Earth, Wind & Fire a couvert une grande partie de leur répertoire le plus célèbre, y compris "September", "Shining Star" et "Boogie Wonderland". Il a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame avec le reste du groupe en 2000.



En dehors de Earth, Wind & Fire, Andrew Woolfolk a travaillé comme musicien de session et de tournée pour de nombreux artistes.