Un nouveau look pour un nouveau film: Dakota Johnson de 50 nuances de Grey est méconnaissable

De brunette à blonde décolorée, Dakota Johnson a fait un grand écart capillaire. Adieu les cheveux longs et la frange droite. L'actrice a été photographiée dans le New Jersey arborant un carré blond qui change totalement son apparence physique. Si les internautes sont plutôt friands de ce nouveau look qui lui donnerait des airs de sa célèbre grand-mère Tippi Hedren, il ne pourrait s'agir que d'une perruque.

Les clichés de la star de 50 nuances de Grey qui ont fait le tour des réseaux sociaux ont été pris sur le plateau de son nouveau film Daddio. Un nouveau style pour un rôle donc, et pas avec n'importe qui. Dans ce huis clos, elle donnera la réplique à Sean Penn. Le long-métrage raconte l'histoire d'une jeune femme qui, en rentrant de l'aéroport, se retrouve à faire le bilan de ses relations affectives avec son chauffeur de taxi.