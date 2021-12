Un rêve qui s’est réalisé pour Bridger Walker, le petit garçon qui a sauvé sa sœur d’une morsure de chien: Il a rencontré… Spider-Man

Rappelez-vous, en 2020, une belle histoire avait émue la toile. Un petit garçon de six ans, Bridger Walker, avait sauvé la vie de sa petite sœur face à une attaque d’un chien. En héros du jour, il est apparu défiguré sur un poste Instagram.

L’histoire avait tellement circulé sur les réseaux sociaux et dans les médias traditionnels que les "Avengers" n’avaient pas hésité à saluer son acte de bravoure. Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Bridger a été invité sur le tournage de son Superhéros préféré : Spider-Man

L’initiative est venue de Tom Holland qui joue l’homme araignée dans la nouvelle saga et de sa partenaire Zendaya. Les deux acteurs ont proposé au garçon de venir passer la journée avec eux sur: "Spider-Man : No Way Home". Bridger était aux anges. Il a pu pendant quelques heures rencontrer son héros et prendre quelques photos.

"Vous vous souvenez quand Tom Holland a dit qu’il ferait entrer Bridger sur le tournage de Spider-Man ? Hé bien il l’a fait ! Un tout grand merci à toute l’équipe pour avoir réalisé ce rêve", s’est réjouit le papa du petit garçon sur Instagram.