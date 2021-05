Un SCANDALE SEXUEL à l’origine du divorce de Bill et Melinda Gates?

La séparation entre Bill et Melinda Gates, annoncée la semaine dernière, était une décision bien mûrie. Madame Gates a consulté des avocats spécialisés en divorce presque deux ans avant d’avoir entamé la procédure dans laquelle elle qualifie son mariage d’"irrémédiablement brisé".



La philanthrope a travaillé avec ces avocats et plusieurs entreprises depuis 2019 en vue de préparer son divorce. Le couple de milliardaires a finalement annoncé la nouvelle via un communiqué commun posté sur leur compte Twitter respectif. "Nous ne croyons plus que nous pourrons évoluer ensemble en tant que couple dans la prochaine phase de nos vies", ont-ils notamment déclaré.

Le couple n’a pas donné d’explications sur ce qui a motivé sa décision. Une des préoccupations de Melinda Gates était les relations de son mari avec Jeffrey Epstein, homme d'affaires décédé en prison après avoir été accusé de "trafic sexuel" sur mineures, affirme The Wall Street Journal.



Au mois d’octobre 2019, Bill Gates, fondateur de Microsoft, a rencontré Jeffrey Epstein plusieurs fois. Il serait même resté une fois assez tardivement dans sa propriété de new-yorkaise. Face aux soupçons, Bill Gates avait déclaré n’avoir pas eu "de relation professionnelle ou amicale avec lui".



En 2013, les deux milliardaires s’étaient déjà rencontrés. Melinda Gates était présente et garde un très mauvais souvenir de cette entrevue. "C’était un type tout simplement odieux. C’est comme s’il mettait un point d’honneur à mal se comporter, à ne pas prêter attention aux gens aux dîners", avait-elle déclaré à propos de Jeffrey Epstein.