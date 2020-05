Un très célèbre réalisateur choisi pour le biopic sur Johnny Hallyday

Plus de deux ans après la mort de Johnny Hallyday, un film retraçant sa vie et sa carrière va enfin voir le jour. Le Figaro révèle quel réalisateur a été choisi pour retracer la vie du Taulier à l'écran. Il s'agit d'Olivier Marchal, qui a été contacté par Universal et se réjouit de cette offre.

"J’ai dit banco. Ce sera une façon de lui rendre hommage. Nous partirons de ses 18 ans jusqu’à sa mort sans aborder les problèmes d’héritage. Johnny était un type adorable, charmant. Il a eu dix vies, il me touchait beaucoup. Il avait un talent fou", a confié le célèbre réalisateur.

Pour la réalisation de ce film, Olivier Marchal aura accès à de nombreux documents et sera en contact avec les proches de Johnny : "Nous allons avoir accès à son intimité", a-t-il déclaré.

Tous deux avaient exprimé leur souhait de travailler ensemble, mais cela n'avait pas pu se faire avant la mort du chanteur.

