Une actrice bien connue de Grey’s Anatomy remet un fan à sa place sur Twitter

Sur les réseaux sociaux, certains disent tout et n’importe quoi au sujet des célébrités. Pourtant, certaines ne se laissent pas faire. C’est le cas de Sarah Drew qui a interprété April Kepner durant 9 saisons de Grey’s Anatomy.

L’élection présidentielle arrive à grands pas et sur les réseaux sociaux, certains ont imaginé pour qui leurs personnages préférés voteraient entre Joe Biden et Donald Trump. Du côté de Grey’s Anatomy, un internaute a dit que Jo Wilson, George O’Malley, Owen Hunt et April Kepner seraient pro-Trump. Sarah Drew, l’interprète d’April Kepner a immédiatement réagit.

L’actrice a simplement répondu: "Umm. Non." Un autre internaute a alors répliqué: "Il est mis April, et pas Sarah." L’actrice ne s’est pas laissée démonter: "Oui, mais April ne voterait pas pour lui non plus."

Un peu plus tard, un troisième internaute dit: "Tu ne peux pas parler pour un personnage fictif." Remarque qui a le don d’énerver Sarah Drew: "Eh bien je l’ai jouée pendant 9 ans – j’ai été profondément investie et impliquée dans le développement de son personnage et j’ai vécu et respiré chaque moment de sa vie scrutée. Donc oui je pense avoir le droit de parler pour elle. De plus je suis toujours choquée quand les gens pensent que, parce que quelqu’un croit en Dieu, il soutient automatiquement Trump. Trump ne représente EN RIEN ce que Jesus symbolise."

COVID 19: où en est l'épidémie ce jeudi 29 octobre?



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.