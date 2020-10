Cette ancienne actrice d'Alerte à Malibu a disparu il y a deux ans: elle vit désormais dans la rue

Loni Willison, 37 ans, est une actrice qui a fait les beaux jours de la série Alerte à Malibu début des années 2000. Elle a même épousé dans la vraie vie l'acteur Jeremy Jackson qui interprétait le fils de David Hasseloff à l'écran. Un mariage qui a duré deux ans de 2012 à 2014, étant alimenté par des disputes sur fond d'alcool.

En 2018, la jeune femme avait disparu de la circulation et avait demandé à ses amis de ne pas essayer de la retrouver. Ceux-ci souhaitaient l'enregistrer dans un centre de désintoxication afin qu'elle y suive une cure pour une dépendance à la méthamphétamine.

Deux ans après cette disparition, le journal du Sun l'a retrouvée vivante et sans abri se débrouillant dans les rues de Los Angeles.

Les photos montrent Loni poussant une charette remplie de vêtements et de couvertures. Elle a également été vue en train de fumer une cigarette et de ramasser des ordures sur le sol. Loni a dit au Sun qu'elle n'avait pas besoin d'aide, et a précisé: "Je n’ai pas parlé à Jeremy depuis très longtemps. Je ne veux pas parler à mes amis, je vais très bien. Je veux que personne ne m'aide. Je peux vivre seule. J'ai tout ce dont j'ai besoin ici. Personne ne se soucie vraiment de moi et je ne veux pas les voir, ils ne veulent pas me voir."

La femme de 37 ans a perdu quelques dents, selon la description du journal.

