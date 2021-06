Une ancienne candidate de Koh Lanta critique la prochaine saison: "La production aurait pu miser sur davantage d’outsiders"

La prochaine saison de Koh Lanta rassemblera les personnalités emblématiques de l’émission. Pourtant, le casting ne fait pas que des heureux. D’autres anciens candidats s’estiment laissés de côté au profit d’autres qui reviennent pour la quatrième ou cinquième fois.

La prochaine saison de Koh Lanta crée déjà l’émoi auprès des fans, impatients de retrouver leurs candidats préférés. L’annonce du casting en a ravi plus d’un grâce à des candidats tels que Claude, Sam, Teheiura, Alix, Jade ou encore Clémence. Mais cette saison anniversaire fait aussi de nombreux déçus : les autres anciens candidats de l’émission.

Laureen Hugel, participante à la saison 15 gagnée par Wendy, s’est exprimé à ce sujet auprès de TV Mag. "C’est dommage d’avoir des candidats qui en sont à trois, quatre ou même cinq participations à Koh-Lanta. Des participants comme Clémence ou Teheiura, qui sont géniaux et que les gens aiment, cela fait quatre fois déjà qu’ils font Koh-Lanta! Je ne suis pas surprise par le casting du All-Stars des 20 ans, mais je trouve que la production aurait pu miser sur davantage d’outsiders et moins sur des têtes de gondole."

De son côté, la jeune femme rêve de pouvoir refaire Koh Lanta. "Si la production venait à me proposer de refaire l’aventure, j’accepterais et pour plusieurs raisons. Il y a cinq ans, j’étais encore en plein dans mes études, je devais terminer d’écrire un mémoire et je n’avais pas la tête à 100% dans l’aventure. Aujourd’hui, je suis davantage en mesure de m’investir. Mais sincèrement, je pense que mes chances d’être rappelée un jour sont minces."