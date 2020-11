Cloé Cooper, candidate des Anges 12, a raconté avoir été agressée dans la rue. Elle et son chéri ont expliqué les faits sur les réseaux sociaux. Cette dernière était à l'arrêt derrière une voiture au moment des faits.



Sébastien Pinelli, son compagnon, absent au moment de l'agression, est hors de lui. "Cloé allait voir sa mère (...) elle était arrêtée derrière une voiture. Cette voiture a reculé pour laisser passer une autre voiture, et a foncé sur Cloé. Elle lui dit : ‘Regarde dans ton rétroviseur quand tu recules! Tu viens de me foncer dedans !’. Le mec qu’est-ce qu’il a fait ? Il a frappé Cloé ! Il a frappé Cloé!", s’est énervé l'homme.



"J’ai vu qu’il avait tapé ma voiture. Je suis descendue, j'ai été jusqu'à sa vitre, et je lui dis: 'Faut faire attention en fait quand vous reculez monsieur' (…) Il s’est mis à m’insulter de tous les noms et à me frapper", a détaillé la jeune femme.



Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.